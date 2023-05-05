Жителів Кишинева попередили про нові навчання із Black Hawk перед самітом європейських лідерів

Поліція Молдови попередила мешканців Кишинева та передмість про нову серію навчань, під час яких силовики готуються приймати саміт Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У столиці Молдови та передмістях в ніч на 5 травня і протягом п’ятниці можуть бачити тренування співробітників правоохоронців, спецназу Fulger та загону швидкого реагування із Польщі, які у тому числі залучать гелікоптер Black Hawk.

Вночі силовики відпрацюють завдання з використанням приладів нічного бачення.

Гелікоптер над Кишиневом можна буде побачити вдень 5 травня.

Правоохоронці зазначили, що протягом місяця буде ще кілька таких тренувань, і це нормальна практика для країн, які організовують важливі великі події, де потрібні найвищі заходи безпеки.

Перші навчання силовиків за участю польського загону із Black Hawk відбулися 2 травня. Також через проведення саміту Молдова закриватиме свій повітряний простір.

Як відомо, другий саміт Європейської політичної спільноти відбудеться 1 червня в Кишиневі. У ньому візьмуть участь близько 50 офіційних делегацій, до складу яких увійдуть глави європейських держав, глави урядів і високопоставлені чиновники ЄС.

Європейська політична спільнота – ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона, підтримана ЄС. За задумом, цей майданчик співпраці не є альтернативою розширення ЄС. Перший саміт відбувся у Празі 6-7 жовтня минулого року.

Про підсумки першого саміту спільноти читайте у статті: Мир не для всіх. Як саміт у Празі спробував примирити ворогів у Європі та поза нею