Во время протестов антимонархистов в день коронации Чарльза ІІІ задержали 52 человека

Полиция арестовала лидера антимонархической группы "Республика" и еще 51 человека во время коронации короля Чарльза в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Сотни демонстрантов в желтой одежде собрались среди 10-километровой толпы, выстроившейся вдоль маршрута процессии в центре Лондона, чтобы выделиться среди тех, кто был одет в красное, белое и синее, и держали плакаты с надписью "Не мой король".

Республиканцы заявили, что их лидера Грэма Смита задержали еще до начала шествия, а в социальных сетях появились фотографии, на которых полицейские отбирают плакаты у демонстрантов.

"Мы абсолютно понимаем беспокойство общественности после арестов, которые мы произвели сегодня утром", – заявила в своем заявлении командир лондонской полиции Карен Финдли.

Полиция не подтвердила арест Смита. Они заявили, что поступили так, поскольку считали, что протестующие будут пытаться испортить краской общественные памятники и сорвать "официальные действия".

"Все эти люди остаются под стражей", – сказала Финдли.

В отдельном заявлении в субботу полиция сообщила, что арестовала трех человек на основании оперативной информации о том, что протестующие планировали бросить в процессию сигнализационные устройства, которые могли напугать участвовавших в шествии лошадей и тем самым создать угрозу общественной безопасности.

Среди вещей, изъятых во время арестов в лондонском районе Сохо, было несколько сигнализаторов изнасилования, добавила полиция.

Протесты также состоялись в Глазго в Шотландии и Кардиффе в Уэльсе, где участники держали плакаты с надписями: "Отмените монархию, накормите народ". В социальных сетях многие противопоставляли британский кризис стоимости жизни помпезности и пышности.

Хотя протестующие были в меньшинстве по сравнению с десятками тысяч людей, собравшихся поддержать короля, опросы показывают, что поддержка монархии уменьшается и является самой слабой среди молодежи.

С переходом короны от королевы Елизаветы к ее менее популярному сыну, республиканские активисты надеются, что Чарльз станет последним британским монархом, который будет коронован.

В Лондоне протестующие требовали избрания главы государства, заявляя, что королевской семье нет места в современной конституционной демократии и что ее содержание является чрезвычайно дорогим.

С тех пор как Чарльз стал королем в сентябре прошлого года, на королевских мероприятиях происходят протесты. В марте его освистали на мероприятии по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве, а в ноябре забросали яйцами в Йорке.

Смерть королевы также возобновила дебаты в Австралии, Ямайке и других частях Содружества о необходимости сохранения Чарльза на посту главы государства.

Правительство штата Новый Южный Уэльс заявило, что решило не зажигать паруса Сиднейского оперного театра в честь коронации в целях экономии средств. События в других странах, где Чарльз является главой государства, также были сдержанными.

Опросы показывают, что большинство британцев все еще хотят иметь королевскую семью, но существует долгосрочная тенденция к уменьшению поддержки.

Напомним, британского монарха Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве в субботу во время первой за последние семьдесят лет подобной церемонии.