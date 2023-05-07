Під час протестів антимонархістів у день коронації Чарльза ІІІ затримали 52 осіб

Поліція заарештувала лідера антимонархічної групи "Республіка" та ще 51 особу під час коронації короля Чарльза в суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Сотні демонстрантів у жовтому одязі зібралися серед 10-кілометрового натовпу, що вишикувався вздовж маршруту процесії в центрі Лондона, щоб виділитися серед тих, хто був одягнений у червоне, біле і синє, і тримали плакати з написом "Не мій король".

Республіканці заявили, що їхнього лідера Грема Сміта затримали ще до початку ходи, а в соціальних мережах з'явилися фотографії, на яких поліцейські відбирають плакати у демонстрантів.

"Ми абсолютно розуміємо занепокоєння громадськості після арештів, які ми здійснили сьогодні вранці", – заявила у своїй заяві командир лондонської поліції Карен Фіндлі.

Поліція не підтвердила арешт Сміта. Вони заявили, що вчинили так, оскільки вважали, що протестувальники намагатимуться зіпсувати фарбою громадські пам'ятники і зірвати "офіційні дії".

"Всі ці люди залишаються під вартою", – сказала Фіндлі.

В окремій заяві в суботу поліція повідомила, що заарештувала трьох осіб на підставі оперативної інформації про те, що протестувальники планували кинути в процесію сигналізаційні пристрої, які могли налякати коней, що брали участь у ході, і тим самим створити загрозу громадській безпеці.

Серед речей, вилучених під час арештів у лондонському районі Сохо, було кілька сигналізаторів зґвалтування, додала поліція.

Протести також відбулися в Глазго в Шотландії та Кардіффі в Уельсі, де учасники тримали плакати з написами: "Скасуйте монархію, нагодуйте народ". У соціальних мережах багато хто протиставляв британську кризу вартості життя помпезності та пишності.

Хоча протестувальники були в меншості порівняно з десятками тисяч людей, які зібралися підтримати короля, опитування показують, що підтримка монархії зменшується і є найслабшою серед молоді.

З переходом корони від королеви Єлизавети до її менш популярного сина, республіканські активісти сподіваються, що Чарльз стане останнім британським монархом, який буде коронований.

У Лондоні протестувальники вимагали обрання глави держави, заявляючи, що королівській родині немає місця в сучасній конституційній демократії і що її утримання є надзвичайно дорогим.

Відколи Чарльз став королем у вересні минулого року, на королівських заходах відбуваються протести. У березні його освистали на заході з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві, а в листопаді закидали яйцями в Йорку.

Смерть королеви також відновила дебати в Австралії, Ямайці та інших частинах Співдружності про необхідність збереження Чарльза на посаді глави держави.

Уряд штату Новий Південний Уельс заявив, що вирішив не запалювати вітрила Сіднейського оперного театру на честь коронації з метою економії коштів. Події в інших країнах, де Чарльз є главою держави, також були стриманими.

Опитування показують, що більшість британців все ще хочуть мати королівську родину, але існує довгострокова тенденція до зменшення підтримки.

Нагадаємо, британського монарха Чарльза ІІІ коронували у Вестмінстерському абатстві в суботу під час першої за останні сімдесят років подібної церемонії.