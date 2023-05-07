Суд в Берлине разрешил российские флаги 9 мая, полиция обжаловала решение

Дебаты о запрете флагов на дни памяти 8 и 9 мая в Берлине выходят на новый виток: административный суд после украинских флагов одобрил также и российские, берлинская полиция не хочет с этим мириться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал RBB24.

По данным полиции, перед днями памяти к окончанию Второй мировой войны в 1945 году Берлинский административный суд также разрешил вывешивать российские флаги и символику. Речь идет именно о мероприятии, которое запланировано на 9 мая – 17 июня.

Поэтому полиция подала жалобу в Высший административный суд на это решение. Решение следующей инстанции ожидается в тот же день.

Сначала полиция запретила российские и украинские флаги и символику возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде на дни памяти 8 и 9 мая. Эти два дня отмечают 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе.

Однако административный суд уже в пятницу снял запрет на украинскую символику. На это берлинская полиция жалобы не подавала, сообщил ее представитель.

Поздно вечером в субботу был обжалован в срочном порядке запрет на российскую символику для мероприятия 9 мая перед памятником танку на улице 17 июня. И в этом случае административный суд вынес решение против постановления полиции, сообщил представитель полиции. С другой стороны, была подана жалоба в следующую инстанцию.

Полиция обосновала свое постановление желанием обеспечить "достойное почтение памяти погибших солдат тогдашней Советской армии". Кроме российских и украинских флагов, она также запретила символику и изображения, а также исполнение маршей и военных песен вокруг трех мемориалов.

Берлинский административный суд не прислушался к этому аргументу.