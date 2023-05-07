Суд в Берліні дозволив російські прапори 9 травня, поліція оскаржила рішення

Дебати про заборону прапорів на дні пам'яті 8 і 9 травня в Берліні виходять на новий виток: адміністративний суд після українських прапорів схвалив також і російські, берлінська поліція не хоче з цим миритися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал RBB24.

За даними поліції, перед днями пам'яті до закінчення Другої світової війни в 1945 році Берлінський адміністративний суд також дозволив вивішувати російські прапори і символіку. Мова йде саме про захід, який запланований на 9 травня – 17 червня.

Через це поліція подала скаргу до Вищого адміністративного суду на це рішення. Рішення наступної інстанції очікується того ж дня.

Спочатку поліція заборонила російські та українські прапори і символіку біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде на дні пам'яті 8 та 9 травня. Ці два дні відзначають 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі.

Однак адміністративний суд вже в п'ятницю зняв заборону на українську символіку. На це берлінська поліція скарги не подавала, повідомив її речник.

Пізно ввечері в суботу була оскаржена в терміновому порядку заборона на російську символіку для заходу 9 травня перед пам'ятником танку на вулиці 17 червня. І в цьому випадку адміністративний суд виніс рішення проти постанови поліції, повідомив речник поліції. З іншого боку, була подана скарга до наступної інстанції.

Поліція обґрунтувала свою постанову бажанням забезпечити "гідне вшанування пам'яті загиблих солдатів тодішньої Радянської армії". Окрім російських та українських прапорів, вона також заборонила символіку та зображення, а також виконання маршів і військових пісень навколо трьох меморіалів.

Берлінський адміністративний суд не прислухався до цього аргументу.