Италия недовольна извинениями Франции за скандальные слова министра

Италия остается недовольна извинениями, принесенными Парижем после того, как французский министр обвинил Рим в неправильном урегулировании кризиса с мигрантами.

Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Нужны более четкие слова", – сказал Таяни, который является членом консервативной партии "Вперед, Италия".

"Я надеюсь, что французское правительство изменит свою позицию и принесет извинения, которые будут противоположными позиции, которую занял министр внутренних дел. Я буду рад их принять", – подчеркнул он.

На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правый премьер-министр Италии Джорджия Мелони "не смогла решить миграционные проблемы, с которыми она была избрана". Дарманен добавил, что Мелони "лгала" избирателям, что она может положить конец миграционному кризису.

Слова министра вызвали значительный резонанс в итальянских СМИ. Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированную поездку в Париж и потребовал от Франции извинений за оскорбление "всех итальянцев и премьер-министра".

Представитель французского правительства Оливье Веран пытался разрядить напряженность в пятницу, что он уверен, что со стороны Дарманена не было никакого желания подвергнуть Италию остракизму.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в пятницу заявила, что стремится наладить "спокойный диалог" с Италией после того, как слова главы МВД вызвали возмущение в Риме.