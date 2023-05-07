Две немецкие земли хотят контроля на границах с Польшей и Чехией

Министры внутренних дел немецких земель Саксонии и Бранденбурга требуют введения стационарного контроля на границах с Польшей и Чехией, чтобы предотвратить несанкционированный въезд искателей убежища.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Министры Армин Шустер и Михаэль Штюбген направили письмо федеральному министру внутренних дел Нэнси Фезер накануне запланированного на среду саммита по вопросам беженцев. Они аргументируют это тем, что в Баварии уже существует пограничный контроль.

В среду земли проведут переговоры с канцлером Олафом Шольцем в канцелярии в Берлине о дальнейшем финансировании расходов на беженцев. Кроме денег, речь пойдет также о количестве искателей убежища и проблемах с депортациями.

"На фоне миграционной ситуации на границах Бранденбурга с Польшей и Саксонии с Польшей и Чехией мы написали федеральному министру внутренних дел и попросили временно восстановить стационарные проверки на внутренних границах", – заявил министр внутренних дел Саксонии Шустер. "Если мы хотим сохранить свободу передвижения в Шенгенской зоне, мы должны предотвратить потерю контроля на федеральной границе. Поэтому мы ожидаем, что федеральное правительство немедленно введет стационарный внутренний пограничный контроль и усилит меры по охране границы", – добавил его коллега Штюбген. Оба предупреждают о перепадах настроений среди населения.

С осени 2015 года Германия ввела проверки на границах Баварии с Австрией. Это было сделано после того, как десятки тысяч беженцев и мигрантов покинули Грецию через балканский маршрут в Западную Европу.

Фезер хочет ужесточить политику Европейского Союза по предоставлению убежища и ввести практику быстрой проверки мигрантов непосредственно на внешних границах ЕС, откуда искатели убежища, которые не прошли проверку, будут немедленно депортированы. Миграция является ключевой темой для нее, поскольку Германия является одной из стран назначения для беженцев в Европе.

Как сообщалось, немецкое правительство больше не планирует выделять финансирование приема беженцев федеральными землями.