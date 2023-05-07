Дві німецькі землі хочуть контролю на кордонах з Польщею і Чехією

Міністри внутрішніх справ німецьких земель Саксонії та Бранденбургу вимагають запровадження стаціонарного контролю на кордонах з Польщею та Чехією, щоб запобігти несанкціонованому в'їзду шукачів притулку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Міністри Армін Шустер і Міхаель Штюбген надіслали листа федеральному міністру внутрішніх справ Ненсі Фезер напередодні запланованого на середу саміту з питань біженців. Вони аргументують це тим, що в Баварії вже існує прикордонний контроль.

У середу землі проведуть переговори з канцлером Олафом Шольцем у канцелярії в Берліні про подальше фінансування витрат на біженців. Окрім грошей, йтиметься також про кількість шукачів притулку та проблеми з депортаціями.

"На тлі міграційної ситуації на кордонах Бранденбургу з Польщею і Саксонії з Польщею і Чехією ми написали федеральному міністру внутрішніх справ і попросили тимчасово відновити стаціонарні перевірки на внутрішніх кордонах", – заявив міністр внутрішніх справ Саксонії Шустер. "Якщо ми хочемо зберегти свободу пересування в Шенгенській зоні, ми повинні запобігти втраті контролю на федеральному кордоні. Тому ми очікуємо, що федеральний уряд негайно запровадить стаціонарний внутрішній прикордонний контроль і посилить заходи з охорони кордону", – додав його колега Штюбген. Обидва попереджають про перепади настроїв серед населення.

З осені 2015 року Німеччина запровадила перевірки на кордонах Баварії з Австрією. Це було зроблено після того, як десятки тисяч біженців та мігрантів покинули Грецію через балканський маршрут до Західної Європи.

Фезер хоче посилити політику Європейського Союзу щодо надання притулку і запровадити практику швидкої перевірки мігрантів безпосередньо на зовнішніх кордонах ЄС, звідки шукачі притулку, які не пройшли перевірку, будуть негайно депортовані. Міграція є ключовою темою для неї, оскільки Німеччина є однією з країн призначення для біженців в Європі.

Як повідомлялося, німецький уряд більше не планує виділяти фінансування прийому біженців федеральними землями.