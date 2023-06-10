Белый дом: Россия и Иран все больше углубляют оборонное партнерство

Белый дом заявил в пятницу, что Россия, похоже, углубляет свое оборонное сотрудничество с Ираном и получила сотни ударных беспилотников, которые использует для нанесения ударов по Украине.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Россия использовала иранские БПЛА в течение последних недель для нанесения ударов по Киеву и терроризирования украинского населения, и военное партнерство между Россией и Ираном, похоже, углубляется", – заявил Кирби.

"Мы также обеспокоены тем, что Россия работает с Ираном над производством иранских БПЛА на территории России", – добавил он.

Кирби отметил, что США располагают информацией о том, что Россия получает от Ирана материалы, необходимые для строительства завода по производству беспилотников, который может быть полностью введен в эксплуатацию в начале следующего года.

"Мы публикуем спутниковые снимки запланированного расположения этого завода по производству БПЛА в российской особой экономической зоне "Алабуга", – сказал он.

По словам Кирби, поддержка между Ираном и Россией происходит в обоих направлениях: Иран стремится получить от России военное оборудование на миллиарды долларов, включая вертолеты и радары.

"Россия предлагает Ирану беспрецедентное оборонное сотрудничество, в том числе в области ракет, электроники и противовоздушной обороны", – сказал он.

"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для разоблачения и пресечения этой деятельности, в том числе путем информирования общественности – и мы готовы делать больше", – добавил представитель Белого дома.

Кирби заявил, что передача беспилотников является нарушением правил Организации Объединенных Наций, и Соединенные Штаты будут стремиться привлечь эти две страны к ответственности.

В пятницу Белый дом опубликовал спутниковый снимок, который является доказательством строительства в российской Республике Татарстан завода по производству иранских дронов-камикадзе.