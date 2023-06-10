Білий дім: Росія і Іран все більше поглиблюють оборонне партнерство

Білий дім заявив у п'ятницю, що Росія, схоже, поглиблює свою оборонну співпрацю з Іраном та отримала сотні ударних безпілотників, які використовує для нанесення ударів по Україні.

Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Росія використовувала іранські БПЛА протягом останніх тижнів для нанесення ударів по Києву і тероризування українського населення, і військове партнерство між Росією та Іраном, схоже, поглиблюється", – заявив Кірбі.

"Ми також стурбовані тим, що Росія працює з Іраном над виробництвом іранських БПЛА на території Росії", – додав він.

Кірбі зазначив, що США мають інформацію про те, що Росія отримує від Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників, який може бути повністю введений в експлуатацію на початку наступного року.

"Ми публікуємо супутникові знімки запланованого розташування цього заводу з виробництва БПЛА в російській особливій економічній зоні "Алабуга", – сказав він.

За словами Кірбі, підтримка між Іраном і Росією відбувається в обох напрямках: Іран прагне отримати від Росії військове обладнання на мільярди доларів, включаючи гелікоптери і радари.

"Росія пропонує Ірану безпрецедентну оборонну співпрацю, в тому числі в галузі ракет, електроніки і протиповітряної оборони", – сказав він.

"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить Україні, сусідам Ірану та міжнародному співтовариству. Ми продовжуємо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти для викриття і припинення цієї діяльності, в тому числі шляхом інформування громадськості – і ми готові робити більше", – додав представник Білого дому.

Кірбі заявив, що передача безпілотників є порушенням правил Організації Об'єднаних Націй, і Сполучені Штати прагнутимуть притягнути ці дві країни до відповідальності.

У п’ятницю Білий дім опублікував супутникови знімок, який є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе.