США выделяют $437 тысяч на поддержку реформ и восстановление Украины

США выделяют Украине $437 тысяч на реализацию программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направленной на поддержку реформ, восстановления и реконструкции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США в пятницу 9 июня, пишет "Европейская правда".

Американский вклад профинансирует экономический анализ Украины для выявления пробелов и определения приоритетов реформ, необходимых для обеспечения более широких усилий по восстановлению.

Сейчас Соединенные Штаты предоставили $19,25 млрд бюджетной поддержки, чтобы позволить правительству Украины выплачивать зарплаты службам реагирования и чиновникам, выполнять пенсионные обязательства и обеспечивать работу больниц, отметили в Госдепе.

Соединенные Штаты и ОЭСР продолжают углублять и укреплять свое сотрудничество с Украиной с целью поддержки ее восстановления, добавили в ведомстве.

Организация экономического сотрудничества и развития – межправительственная организация, объединяющая 38 государств-членов, на которые приходится более 62% мирового ВВП. Члены ОЭСР провозглашают приверженность принципам демократии и рыночной экономики.

В октябре 2022 года Совет ОЭСР после подачи Украиной соответствующей заявки признал ее потенциальным членом Организации и начал предварительный диалог о вступлении.

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