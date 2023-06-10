США виділяють $437 тисяч на підтримку реформ і відновлення України

США виділяють Україні $437 тисяч на реалізацію програми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), спрямованої на підтримку реформ, відновлення та реконструкції України.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США в п'ятницю 9 червня, пише "Європейська правда".

Американський внесок профінансує економічний аналіз України для виявлення прогалин та визначення пріоритетів реформ, необхідних для забезпечення більш широких зусиль з відновлення.

Наразі Сполучені Штати надали $19,25 млрд бюджетної підтримки, щоб дозволити уряду України виплачувати зарплати службам реагування та урядовцям, виконувати пенсійні зобов'язання та забезпечувати роботу лікарень, зазначили у Держдепі.

Сполучені Штати та ОЕСР продовжують поглиблювати та зміцнювати свою співпрацю з Україною з метою підтримки її відновлення, додали у відомстві.

Організація економічного співробітництва і розвитку – міжурядова організація, що об’єднує 38 держав-членів, на які припадає понад 62% світового ВВП. Члени ОЕСР проголошують відданість принципам демократії та ринкової економіки.

У жовтні 2022 року Рада ОЕСР після подання Україною відповідної заявки визнала її потенційним членом Організації та розпочала попередній діалог про вступ.

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