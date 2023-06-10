Шольц анонсировал разговор с Путиным вскоре 

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вскоре планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA, Шольц сказал в субботу на съезде протестантских церквей в Нюрнберге.

Канцлер отметил, что разговаривал с Путиным после начала полномасштабного вторжения в Украину. "Я намерен сделать это снова в ближайшее время", – сказал Шольц.

Он отдельно отметил, что предпосылкой справедливого мира в Украине является вывод Россией ее войск. "Это то, что нужно понимать", – сказал глава немецкого правительства.

Среди аудитории, которая слушала канцлера, время от времени раздавались возгласы "переговоры". Шольц в ответ на это сказал: "Вести переговоры – это нормально. Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил "РИА Новости", что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с Шольцом.

В мае Шольц сказал, что планирует однажды снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным, не давая временных перспектив, когда это может произойти.

В феврале этого года в Кремле пожаловались, что Макрон и Шольц давно не звонили Путину.