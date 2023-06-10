Шольц анонсував розмову з Путіном незабаром

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що незабаром планує поговорити з президентом Росії Владіміром Путіном по телефону.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA, Шольц сказав у суботу на з'їзді протестантських церков у Нюрнберзі.

Канцлер відзначив, що розмовляв з Путіном після початку повномасштабного вторгнення в Україну. "Я маю намір зробити це знову найближчим часом", – сказав Шольц.

Він окремо зауважив, що передумовою справедливого миру в Україні є виведення Росією її військ. "Це те, що потрібно розуміти", – сказав глава німецького уряду.

Серед аудиторії, яка слухала канцлера, час від часу лунали вигуки "переговори". Шольц у відповідь на це сказав: "Вести переговори – це нормально. Питання в тому, хто з ким і про що веде переговори".

У травні Шольц сказав, що планує одного дня знову поговорити з президентом Росії Владіміром Путіним, не даючи часових перспектив, коли це може статися.

У лютому цього року у Кремлі поскаржилися, що Макрон і Шольц давно не дзвонили Путіну.



