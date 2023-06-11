Франция предостерегла Иран из-за поставок беспилотников в Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил в субботу иранского коллегу Эбрагима Раиси о последствиях поставки беспилотников в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В телефонном разговоре Макрон призвал Иран "немедленно прекратить" поддержку, которую он оказывает России в войне против Украины.

Макрон также выразил обеспокоенность траекторией развития иранской ядерной программы, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставки иранских беспилотников в Россию нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет ядерную сделку с Ираном.

В пятницу Белый дом заявил, что Россия, похоже, углубляет свое оборонное сотрудничество с Ираном и получила сотни ударных дронов-камикадзе, которые она использует для нанесения ударов по Украине.

Белый дом также опубликовал спутниковый снимок, который является доказательством строительства в российской Республике Татарстан завода по производству иранских дронов-камикадзе.