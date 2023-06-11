ЕС может предоставить Тунису более 1 млрд евро для сокращения миграции

Европейский Союз готов предоставить Тунису помощь на общую сумму более 1 миллиарда евро в обмен на улучшение пограничного контроля и меры против контрабанды людей, "как только будет достигнута необходимая договоренность".

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Еврокомиссия рассматривает возможность предоставления макрофинансовой помощи в размере до 900 млн евро, и "в качестве немедленного шага мы могли бы предоставить до 150 млн. евро бюджетной поддержки прямо сейчас", сказала фон дер Ляйен в воскресенье на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте во время визита в Тунис.

После встречи с президентом Туниса Каисом Саидом в столице страны фон дер Ляйен объявила, что они вместе будут работать над "всеобъемлющим пятикомпонентным пакетом", который включает "увеличение торговли и инвестиций" и "взаимовыгодное энергетическое сотрудничество".

ЕС также готов предоставить Тунису 100 миллионов евро на управление границами, поисково-спасательные работы, меры по борьбе с контрабандой и другие инициативы, направленные на решение проблемы миграции, сказала фон дер Ляйен.

Накануне встречи Саид заявил, что его страна не согласится стать пограничником для других стран, посетив портовый город Сфакс, основной пункт отправления мигрантов, пытающихся добраться до Италии на лодках.

Италия уже давно хотела иметь больше вариантов, куда она может отправлять искателей убежища, которым было отказано, но другие возражали, утверждая, что ЕС не может отправлять людей в страны, которые не в полной мере уважают права человека.

Напомним, страны ЕС достигли договоренности в деле расселения мигрантов: несмотря на то, что Польша и Венгрия были против, для достижения соглашения хватило квалифицированного большинства.

Согласно предложению Швеции, которая сейчас возглавляет Совет ЕС, страны будут иметь три варианта: они смогут принимать мигрантов, платить за тех, кого не приняли, или выбрать так называемую "оперативную помощь".

По оценкам, около 30 000 мигрантов могут прибывать в Европейский Союз ежегодно.

"Стоимость" одного непринятого мигранта была согласована на уровне 20 000 евро.