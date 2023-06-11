ЄС може надати Тунісу понад 1 млрд євро задля скорочення міграції

Європейський Союз готовий надати Тунісу допомогу на загальну суму понад 1 мільярд євро в обмін на покращення прикордонного контролю та заходи проти контрабанди людей, "як тільки буде досягнуто необхідної домовленості".

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Єврокомісія розглядає можливість надання макрофінансової допомоги в розмірі до 900 млн євро, і "в якості негайного кроку ми могли б надати до 150 млн. євро бюджетної підтримки прямо зараз", сказала фон дер Ляєн в неділю на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні і прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте під час візиту до Тунісу.

Після зустрічі з президентом Тунісу Каїсом Саїдом у столиці країни фон дер Ляєн оголосила, що вони разом працюватимуть над "всеосяжним п'ятикомпонентним пакетом", який включає "збільшення торгівлі та інвестицій" і "взаємовигідне енергетичне співробітництво".

ЄС також готовий надати Тунісу 100 мільйонів євро на управління кордонами, пошуково-рятувальні роботи, заходи з боротьби з контрабандою та інші ініціативи, спрямовані на вирішення проблеми міграції, сказала фон дер Ляєн.

Напередодні зустрічі Саїд заявив, що його країна не погодиться стати прикордонником для інших країн, відвідавши портове місто Сфакс, основний пункт відправлення мігрантів, які намагаються дістатися Італії на човнах.

Італія вже давно хотіла мати більше варіантів, куди вона може відправляти шукачів притулку, яким було відмовлено, але інші заперечували, стверджуючи, що ЄС не може відправляти людей до країн, які не в повній мірі поважають права людини.

Нагадаємо, країни ЄС досягли домовленості у справі розселення мігрантів: попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.

Згідно з пропозицією Швеції, яка наразі очолює Раду ЄС, країни матимуть три варіанти: вони зможуть приймати мігрантів, платити за тих, кого не прийняли, або обрати так звану "оперативну допомогу".

За оцінками, близько 30 000 мігрантів можуть прибувати до Європейського Союзу щороку.

"Вартість" одного неприйнятого мігранта була узгоджена на рівні 20 000 євро.