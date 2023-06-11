Главной фигурантке коррупционного скандала в Европарламенте разрешили появиться на сессии ЕП

Ева Кайли, одна из главных подозреваемых по делу о коррупции в Европейском парламенте, вскоре совершит первый после ареста выезд из Брюсселя после освобождения из-под ареста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Адвокатам Кайли удалось добиться снятия ограничений, чтобы позволить ей выезжать за пределы Бельгии, но только в Страсбург, чтобы принять участие в пленарном заседании Европейского парламента на этой неделе.

"Брюссельский судебный совет решил – с согласия следственного судьи Мишеля Клозе и федерального судьи Рафаэля Маланьини, Кайле разрешено ездить в Страсбург только для выполнения своих обязанностей", – заявили в воскресенье ее адвокаты Свен Мери и Михалис Димитракопулос.

"Ей не разрешено посещать другие места во Франции с любой другой целью без разрешения следственного судьи", – добавили они.

Греческий евродепутат была одной из первых, кого арестовала в декабре прошлого года бельгийская полиция во время рейдов, когда она начала масштабное расследование того, были ли иностранные страны, в частности Катар и Марокко, причастны к подкупу депутатов ЕС. Скандал получил название "Катаргейт".

После того, как ее содержание под стражей до суда несколько раз продлевалось, в середине апреля ее перевели из тюрьмы под домашний арест с электронным монитором. В конце мая бельгийская прокуратура заявила, что евродепутат больше не находится под домашним арестом.

Кайли не видели в Европейском парламенте в Брюсселе, хотя ее адвокат Димитракопулос заявил, что она посещала там свой офис на прошлой неделе.

Кайли была лишена должности одного из вице-президентов парламента из-за ее роли в деле о взяточничестве, но она остается действующим депутатом Европарламента. Она подтвердила свою невиновность в ряде интервью СМИ, опубликованных в начале июня, утверждая, что власти могли выбрать ее мишенью из-за того, что она слишком много знала о государственном шпионаже.

"Катаргейт" начался в декабре прошлого года, когда Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европейским парламентом, по обвинениям в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

ЕвроПравда подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.