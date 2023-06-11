Головній фігурантці корупційного скандалу в Європарламенті дозволили з’явитися на сесії ЄП

Єва Кайлі, одна з головних підозрюваних у справі про корупцію в Європейському парламенті, невдовзі здійснить перший після арешту виїзд з Брюсселю після звільнення з-під арешту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Адвокатам Кайлі вдалося домогтися зняття обмежень, щоб дозволити їй виїжджати за межі Бельгії, але лише до Страсбурга, щоб взяти участь у пленарному засіданні Європейського парламенту цього тижня.

"Брюссельська судова рада вирішила – за згодою слідчого судді Мішеля Клозе і федерального судді Рафаеля Маланьїні, Кайлі дозволено їздити до Страсбурга тільки для виконання своїх обов'язків", – заявили в неділю її адвокати Свен Мері і Міхаліс Дімітракопулос.

"Їй не дозволено відвідувати інші місця у Франції з будь-якою іншою метою без дозволу слідчого судді", – додали вони.

Грецька євродепутатка була однією з перших, кого заарештувала в грудні минулого року бельгійська поліція під час рейдів, коли вона розпочала масштабне розслідування того, чи були іноземні країни, зокрема Катар і Марокко, причетні до підкупу депутатів ЄС. Скандал отримав назву "Катаргейт".

Після того, як її утримання під вартою до суду кілька разів продовжувалося, в середині квітня її перевели з в'язниці під домашній арешт з електронним монітором. Наприкінці травня бельгійська прокуратура заявила, що євродепутатка більше не перебуває під домашнім арештом.

Кайлі не бачили в Європейському парламенті в Брюсселі, хоча її адвокат Дімітракопулос заявив, що вона відвідувала там свій офіс минулого тижня.

Кайлі була позбавлена посади одного з віцепрезидентів парламенту через її роль у справі про хабарництво, але вона залишається чинним депутатом Європарламенту. Вона підтвердила свою невинуватість у низці інтерв'ю ЗМІ, опублікованих на початку червня, стверджуючи, що влада могла вибрати її мішенню через те, що вона занадто багато знала про державне шпигунство.

"Катаргейт" розпочався у грудні минулого року, коли Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європейським парламентом, за звинуваченнями у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

ЄвроПравда детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.