Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Milliyet.

По данным издания, Байден и Эрдоган также могут провести телефонные переговоры в ближайшее время.

Также телефонные контакты ожидаются между главой Госдепа США Энтони Блинкеном и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Эта дипломатическая активность связана с решением Турции относительно членства Швеции в НАТО.

Байден хочет, чтобы процесс вступления Швеции в НАТО был завершен до саммита в Вильнюсе. Таким образом, планируется, что членство Швеции начнется на саммите, однако для этого необходимо согласие Турции и Венгрии.

Турция и Венгрия, которые поддерживают связи с Россией, являются единственными странами-членами НАТО, которые еще не ратифицировали заявку Швеции, что требует единодушной ратификации.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в минувшее воскресенье в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.