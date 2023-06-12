Польша анонсировала построение коалиции противников миграционного пакта ЕС

Польша будет пытаться заблокировать пакт о миграции и убежище, который Совет ЕС принял на прошлой неделе, и создать коалицию оппонентов.

Об этом заявил в воскресенье представитель польского правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Во время заседания Совета Евросоюза в Люксембурге в прошлый четверг министры внутренних дел ЕС согласовали переговорную позицию по регламенту процедуры предоставления убежища и регламента управления убежищем и миграцией. Польша и Венгрия были единственными странами-членами, которые проголосовали против.

"Польша будет блокировать решения по перемещению мигрантов", – заявил Мюллер, назвав принятую Советом позицию "краткосрочным мышлением, которое де-факто приведет к росту миграционных волн".

Принятая переговорная позиция базируется на так называемом механизме обязательной солидарности. Страны, которые откажутся принять установленные квоты искателей убежища, смогут сделать финансовый взнос, причем сумма будет установлена на уровне 20 тысяч евро за одно переселение.

Впрочем, Польша не хочет ни принимать искателей убежища, ни платить, поскольку польский постоянный представитель Анджей Садось считает, что вариант финансового взноса является фактически "наказанием" за отказ от соблюдения квот.

Польша будет пытаться создать коалицию в Европарламенте против решений, согласованных Советом ЕС.

Если же пакт все же вступит в силу, Варшава не будет выполнять взятые на себя обязательства. "Мы имеем право их отвергнуть и пойти на дополнительные расходы", – сказал спикер.

Между тем младший партнер "Права и справедливости" по правящей коалиции, антиевропейская партия "Суверенная Польша", объявила, что подаст на рассмотрение польского парламента проект резолюции, выступающей против принудительного переселения мигрантов.

Лидер партии, министр юстиции Збигнев Зебро заявил, что польский народ не согласится платить огромные деньги за ошибки в миграционной политике более богатых стран ЕС.

Предложенная резолюция будет "возможностью выразить решительную оппозицию всех (польских) политических сил против таких идей еврократов", добавил он.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан в связи с принятием решения по распределению мигрантов обвинил Брюссель в злоупотреблении властью.