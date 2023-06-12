В Польше умер 14-летний подросток из Украины, которого вместе с другом, тоже украинцем, сбил пьяный водитель, когда они катались на велосипедах.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

ДТП произошло в воскресенье в Великопольском воеводстве на территории Шамотульского района, что под Познанью. Ребята ехали по местной дороге.

Представитель местной полиции Анджей Боровьяк рассказал, что между населенными пунктами Памятков и Баборув автомобиль VW Passat влетел в ехавший впереди Fiat Seicento, когда этот водитель увидел ребят на велосипедах и притормозил. После этого Fiat столкнулся с автомобилем Opel Corsa, который двигался по встречной полосе, а VW Passat наехал на мальчиков.

Пятерых участников инцидента госпитализировали, в том числе обоих подростков.

Полиция выяснила, что водитель автомобиля VW Passat был нетрезв, уровень алкоголя в крови составлял 1,6 промилле. Мужчину задержали.

Один из госпитализированных украинских подростков умер, его друг – в тяжелом состоянии.

В начале месяца сообщали о гибели на путях под Краковом 17-летнего украинца в результате наезда поезда.