Польша, Венгрия и Чехия будут защищать небо Словакии, которая передала все самолеты Украине

Министры обороны стран Польши, Венгрии и Чехии в понедельник подписали совместную декларацию, в которой обязались защищать воздушное пространство Словакии после того, как она списала все истребители и передала их Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTVS.

Польша и Чехия еще до лета 2022 года, когда Словакия продолжила эксплуатацию последних советских истребителей МиГ-29, обязались защищать воздушное пространство страны. Теперь к этой договоренности присоединилась и Венгрия.

"До сих пор мы имели такую договоренность с Польшей и Чехией, эти партнеры уже несколько месяцев охраняют наше пространство. Я рад, что мы также нашли такую договоренность с Венгрией о том, как привлечь ее к этой инициативе", – прокомментировал глава Минобороны Словакии Мартин Скленар.

Он добавил, что Словакия может рассчитывать на использование мощностей противовоздушной обороны и самолетов трех стран до 31 декабря 2024 года. К этому времени Братислава должна получить первые самолеты F-16.

По словам Скленара, сотрудничество в охране воздушного пространства над Словакией будет основываться на текущих возможностях стран-партнеров. Он пояснил, что оно в значительной степени интегрировано на основе процессов НАТО и в соответствии с национальными интересами Словакии.

"Словакия всегда имеет решающее слово в воздушном пространстве", – заверил он.

Напомним, Словакия прекратила эксплуатацию советских истребителей летом 2022 года, а в марте словацкое правительство на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29.

Передача самолетов завершилась до конца апреля.