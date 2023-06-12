Польща, Угорщина й Чехія захищатимуть небо Словаччини, яка передала всі літаки Україні

Міністри оборони країн Польщі, Угорщини та Чехії в понеділок підписали спільну декларацію, в якій зобов’язались захищати повітряний простір Словаччини після того, як вона списала всі винищувачі й передала їх Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTVS.

Польща й Чехія ще до літа 2022 року, коли Словаччина продовжила експлуатацію останніх радянських винищувачів МіГ-29, зобов’язались захищати повітряний простір країни. Тепер до цієї домовленості приєдналась і Угорщина.

"Досі ми мали таку домовленість з Польщею та Чехією, ці партнери вже кілька місяців охороняють наш простір. Я радий, що ми також знайшли таку домовленість з Угорщиною про те, як залучити її до цієї ініціативи", – прокоментував очільник Міноборони Словаччини Мартін Скленар.

Він додав, що Словаччина може розраховувати на використання потужностей протиповітряної оборони й літаків трьох країн до 31 грудня 2024 року. До цього часу Братислава має отримати перші літаки F-16.

За словами Скленара, співпраця в охороні повітряного простору над Словаччиною буде ґрунтуватися на поточних можливостях країн-партнерів. Він пояснив, що вона значною мірою інтегрована на основі процесів НАТО і відповідно до національних інтересів Словаччини.

"Словаччина завжди має вирішальне слово у повітряному просторі", – запевнив він.

Нагадаємо, Словаччина припинила експлуатацію радянських винищувачів улітку 2022 року, а в березні словацький уряд на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Передання літаків завершилось до кінця квітня.