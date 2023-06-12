Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в бельгийскую лотерею

Украинец, который выехал в Бельгию с начала полномасштабного вторжения России как беженец, выиграл 500 тысяч евро в мгновенную лотерею.

Об этом в понедельник сообщила Национальная лотерея Бельгии в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

Мужчина – украинец в возрасте от 18 до 24 лет, который живет в Брюссельском столичном регионе – приобрел скретч-карту на заправке 16 мая за пять евро. Один из номеров оказался выигрышным.

Представительница бельгийской Национальной лотереи отметила, что с оформлением документов на выигрыш парню помогли друзья.

"Его чувства были очень смешанными. Он явно думал об Украине, а в это время трудно радоваться всему, что происходит в твоей стране. Но в то же время, конечно, он был очень рад своей победе и, прежде всего, полон надежды", – рассказала представительница лотереи Жоук Вермер.

Хотя Национальная лотерея Бельгии традиционно не раскрывает информации о личности победителя, Вермер отметила, что тот сейчас работает в стране как беженец, но стремится как можно быстрее вернуться домой.

Выигрыш парень планирует потратить на помощь Украине, но сначала "хочет организовать вечеринку здесь, в Бельгии, для семьи и друзей, которые заботились о нем и помогли ему интегрироваться в нашу страну".

Всего с начала полномасштабного нападения России на Украину Бельгия приняла по меньшей мере 65 тысяч украинских беженцев.