РФ хочет восстановить свое влияние в Молдове, чтобы использовать ее в войне против Украины - глава МВД

Россия хочет восстановить свое влияние в Молдове и использовать страну, в частности, в войне против Украины.

Об этом заявила министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По ее словам, опасность сохраняется не только для Молдовы, но и для всего европейского континента.

"Мы понимаем, что Россия хочет восстановить влияние в этом регионе, потому что географическое положение Молдовы – потенциально важный плацдарм для РФ в отношении ЕС. Контроль над Молдовой означает дополнительную уязвимость для Украины", – отметила глава МВД.

Она добавила, что возможный контроль России над Молдовой позволит с одной стороны получить прямой доступ к Черному морю, а с другой – получить контроль над перемещением товаров по Дунаю.

Также, по мнению министра, это означало бы "дополнительные возможности для шантажа" и активизации сил в приднестровском регионе.

Ревенко подчеркнула, что сегодня Россия ведет в Молдове гибридную войну. Это проявляется в манипулировании населением, его радикальном настроении и различных немирных демонстрациях, а также в новостях и фейках.

Ранее Совет Европейского Союза впервые принял регламент о введении санкций в рамках нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы.

Под санкции ЕС попали молдовские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель председателя Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.