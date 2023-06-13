РФ хоче відновити свій вплив у Молдові, щоб використати її у війні проти України - глава МВС

Росія хоче відновити свій вплив у Молдові та використовувати країну, зокрема, у війні проти України.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Молдови Анна Ревенко, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker.

За її словами, небезпека зберігається не тільки для Молдови, а й для всього європейського континенту.

"Ми розуміємо, що Росія хоче відновити вплив у цьому регіоні, тому що географічне положення Молдови – потенційно важливий плацдарм для РФ щодо ЄС. Контроль над Молдовою означає додаткову вразливість для України", – зазначила глава МВС.

Вона додала, що можливий контроль Росії над Молдовою дасть змогу з одного боку отримати прямий доступ до Чорного моря, а з іншого – отримати контроль над переміщенням товарів Дунаєм.

Також, на думку міністерки, це означало б "додаткові можливості для шантажу" та активізації сил у придністровському регіоні.

Ревенко підкреслила, що сьогодні Росія веде в Молдові гібридну війну. Це проявляється в маніпулюванні населенням, його радикальному настрої та різних немирних демонстраціях, а також у новинах і фейках.

Раніше Рада Європейського Союзу вперше ухвалила регламент про запровадження санкцій у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.

Під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.