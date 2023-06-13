Какие последствия для Трампа будут иметь несданные секретные документы

В июне 2023-го большое жюри – присяжные, уполномоченные одобрять уголовные обвинения, в том числе федеральные, – обвинило экс-президента США Дональда Трампа в деле о секретных документах, а Минюст США в тот же день опубликовал 49-страничный обвинительный акт.

О содержании обвинения, перспективах наказания Трампа и влиянии на его рейтинг уголовных дел читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Дональд Трамп и комнаты с тайнами: почему экс-президенту США грозит 400 лет тюрьмы.

Весной 2022 года Федеральное бюро расследований начало проверку из-за того, что Трамп после завершения президентской каденции вывез из Белого дома документы разного уровня секретности, уже не имея полномочий ими распоряжаться.

В июне этого года Дональду Трампу выдвинули 37 пунктов обвинений, за которые в сумме ему грозит до 400 лет заключения:

– 31 пункт касается самовольного хранения информации о национальной обороне (по одному на каждый доказанный, по мнению прокуратуры, эпизод; наказание – до 10 лет заключения);

– заговор с целью препятствования правосудию (самое серьезное обвинение, до 20 лет заключения);

– удержание и сокрытие в коррупционных целях официального документа, а также сокрытие документа в рамках федерального расследования (до 20 лет лишения свободы);

– заговор с целью сокрытия информации от федеральных органов и предоставление ложной информации (до пяти лет лишения свободы).

Аналогичные Трампу обвинения выдвинули и его помощнику Уолту Науте. Более того, из обвинительного акта следует, что и адвокаты Трампа по делу (трое из них уже, кстати, ушли) были причастны к сокрытию документов.

Трамп и его сторонники заявляют, что все документы были рассекречены еще до того, как их забрали из Белого дома. Но, нет, не все. И об этом в полной версии статьи.

Как уже рассказывала "ЕвроПравда", ни признание Трампа виновным, ни даже его осуждение не помешают ему вести предвыборную кампанию и стать президентом – разве что из тюрьмы это будет технически труднее делать.

Но не стоит забывать, что "на подходе" в Минюсте США – еще одно, политически более чувствительное дело, связанное со штурмом Капитолия в январе 2021 года.

Один из конкурентов Трампа, его вице-президент Майк Пенс уже фактически возложил на экс-хозяина Белого дома ответственность за штурм, когда его хотели убить.

Поэтому если экс-президент США станет обвиняемым по делу о штурме Капитолия – а прецедент с федеральными обвинениями по делу о документах такую возможность увеличивает, – не исключено, что его рейтинг в конце концов пошатнется.

Подробнее обо всем этом – в материале Олега Павлюка Дональд Трамп и комнаты с тайнами: почему экс-президенту США грозит 400 лет тюрьмы.