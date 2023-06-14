Байден назвал войну РФ против Украины одним из главных вызовов для США

Американский резидент Джо Байден заявил, что развязанная РФ полномасштабная война против Украины сейчас является одним из самых больших вызовов для США.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления перед главами дипломатических миссий США.

"Благодаря вашей работе мы смогли сплотить мир для решения крупнейших вызовов нашего времени", – отметил Байден.

Он подчеркнул важность помогать Украине защищаться от российской агрессии.

"Потому что если мы этого не сделаем, представьте, что произойдет. Подумайте об этом", – подчеркнул он.

Среди главных вызовов для США Байден также назвал конкуренцию с Китаем, изменения климата и необходимость подготовки к возможной новой пандемии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что для безопасности всей Европы и для будущего ЕС принципиально важно, чтобы Россия никогда больше не имела потенциала и возможности нападать на другую страну.