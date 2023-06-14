Байден назвав війну РФ проти України одним з найголовніших викликів для США

Американський президент Джо Байден заявив, що розв'язана РФ повномасштабна війна проти України зараз є одним з найбільших викликів для США.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час виступу перед главами дипломатичних місій США.

"Завдяки вашій роботі ми змогли згуртувати світ для вирішення найбільших викликів нашого часу", – зазначив Байден.

Він наголосив на важливості допомагати Україні захищатися від російської агресії.

"Бо якщо ми цього не зробимо, уявіть, що станеться. Подумайте про це", – підкреслив він.

Серед головних викликів для США Байден також назвав конкуренцію з Китаєм, зміни клімату і необхідність підготовки до можливої нової пандемії.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що для безпеки всієї Європи і для майбутнього ЄС принципово важливо, щоб Росія ніколи більше не мала потенціалу і можливості нападати на іншу країну.