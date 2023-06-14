Эстония передаст Украине технику для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Спасательный департамент Эстонии передаст Украине различную технику для ликвидации последствий наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

"Сейчас приоритетом является вывод людей из затопленных районов, а как только вода спадет, можно начинать подсчитывать убытки и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так", – отметил гендиректор Спасательного департамента Марго Клаос.

Эстония передаст Украине шланги, помпы, абсорбирующие материалы, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты.

Всего будет отправлено оборудования почти на 457 тысяч евро. Средства выделяет Министерство иностранных дел.

В Европейской комиссии во вторник сообщили, что в настоящее время в Украину поступила помощь уже 14 стран-членов ЕС для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС – речь идет о 76 лодках, более 300 помп, 160 тысяч предметов для обустройства убежища.