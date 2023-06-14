Некоторые города Германии хотят ограничить потребление воды в летнюю жару, опасаясь дефицита

В Германии местные власти некоторых районов допускают и уже внедряют меры экономии воды в ожидании жаркого и крайне сухого лета.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Меры экономии воды анонсировали несколько районов земли Саксония-Анхальт, что на востоке страны, их хотят внедрить уже в этом месяце.

Между тем районы Альтмарк и Зальцланд уже ввели ограничения на полив водой из колодцев и скважин в дневное время садов и газонов, забор воды для спортивной инфраструктуры.

Отдельные сенаторы Берлина также заговорили о подготовке планов на случай, если в столице начнет ощущаться дефицит воды. Однако местные поставщики пока считают, что проблем не должно быть.

Противоположная ситуация в городе Эммерих, что в земле Северный Рейн-Вестфалия: в местной водоснабжающей компании говорят, что приблизились к пределу своих возможностей с текущим объемом потребления. Жителей просят воздержаться от полива садов, наполнения бассейнов и самостоятельного мытья автомобилей до дальнейших сообщений.

Федеральное правительство Германии в марте этого года одобрило Национальную стратегию использования водных ресурсов, целью которой является обеспечить поставки питьевой воды для нужд населения и бизнеса и защитить грунтовые воды и экосистемы.

"Нам нужно адаптироваться к изменившимся климатическим условиям и изменениям с доступностью воды и применить меры предосторожности уже сейчас", – отметила министр по вопросам окружающей среды Штеффи Лемке.

Как сообщалось, на юге Европы этим летом ожидают сильную засуху, некоторые регионы начали испытывать дефицит воды уже весной.

В части южных департаментов Франции ограничили потребление воды, в том числе запретили продажу бассейнов для двора, чтобы люди не имели соблазна наполнять их.

От ранней сезонной жары пострадала значительная часть Пиренейского полуострова в целом. В Испании апрель оказался самым жарким и самым сухим за всю историю наблюдений.