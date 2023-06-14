Деякі міста Німеччини хочуть обмежити споживання води у літню спеку, побоюючись дефіциту  

У Німеччині місцева влада деяких районів допускає та вже впроваджує заходи економії води, скільки очікується вкрай посушливе літо.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Заходи економії води анонсували кілька районів землі Саксонія-Анхальт, що на сході країни, їх хочуть впровадити вже цього місяця.

Тим часом райони Альтмарк та Зальцланд вже запровадили обмеження на полив водою з колодязів та скважин у денний час садів і газонів, забір води для спортивної інфраструктури.

Окремі сенатори Берліна також заговорили про підготовку плани на випадок, якщо у столиці почне відчуватися дефіцит води. Проте місцеві постачальники поки вважають, що проблем не має бути.

Протилежна ситуація у місті Еммеріх, що у землі Північний Рейн-Вестфалія: у місцевій водопостачальній компанії кажуть, що наблизилися до межі своїх можливостей з поточним обсягом споживання. Мешканців просять утриматися від поливу садів, наповнення басейнів та самостійного миття автомобілів до подальших повідомлень.

Федеральний уряд Німеччини у березні цього року схвалив Національну стратегію використання водних ресурсів, метою якої є забезпечити постачання питної води для потреб населення й бізнесу та захистити грунтові води й екосистеми.

"Нам потрібно адаптуватися до змінених кліматичних умов та змін з доступністю води і застосувати запобіжними вже зараз", – зазначив міністерка з питань довкілля Штеффі Лемке.

Як повідомлялося, на півдні Європи цього літа очікують сильну посуху, деякі регіони почали відчувати дефіцит води вже навесні.

У частині південних департаментів Франції вже обмежили споживання води, у тому числі заборонили продаж басейнів для двору, аби люди не мали спокуси наповнювати їх.

Від ранньої сезонної спеки постраждала значна частина Піренейського півострова загалом. В Іспанії квітень виявився найспекотнішим і найсухішим за всю історію спостережень.