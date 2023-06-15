Украина и Северная Македония договорились об упрощении грузовых перевозок

Украинско-македонская смешанная Комиссия по международным автомобильным перевозкам пассажиров и грузов в четверг договорилась о так называемом "транспортном безвизе", то есть взаимной отмене разрешений для некоторых категорий грузовиков.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

"Транспортный безвиз" предусматривает отмену разрешений на осуществление двусторонних и транзитных перевозок для транспортных средств стандарта Евро-3 и выше.

Чтобы им воспользоваться, перевозчики должны иметь сертификат производителя или уполномоченного учреждения для подтверждения класса экологичности.

Кроме того, во время заседания двусторонней комиссии Украина и Северная Македония договорились вдвое увеличить квоту разрешений для выполнения перевозок в третьи страны на нынешний и следующий год, а также согласовали порядок действия этих разрешений.

Напомним, что в июне 2022 года Украина подписала соглашение о "транспортном безвизе" с Европейским Союзом, после чего оно было продлено еще на год.

Соглашение отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также соглашение предусматривает меры по упрощению признания водительских документов: владельцев водительских удостоверений, выданных одной из сторон, освобождают от требования иметь международное водительское удостоверение.

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