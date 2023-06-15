Україна та Північна Македонія домовились про спрощення вантажних перевезень

Українсько-македонська змішана Комісія з міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів у четвер домовилась про так званий "транспортний безвіз", тобто взаємне скасування дозволів для деяких категорій ваговозів.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише "Європейська правда".

"Транспортний безвіз" передбачає скасування дозволів щодо здійснення двосторонніх та транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту Євро-3 та вище.

Щоб ним скористатись, перевізники повинні мати сертифікат виробника або уповноваженої установи для підтвердження класу екологічності.

Окрім того, під час засідання двосторонньої комісії Україна та Північна Македонія домовилися вдвічі збільшити квоту дозволів для виконання перевезень до третіх країн на нинішній та наступний рік, а також узгодили порядок дії цих дозволів.

Нагадаємо, що в червні 2022 року Україна підписала угоду про "транспортний безвіз" із Європейським Союзом, після чого її було продовжено ще на рік.

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також угода передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів: власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, звільняють від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

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