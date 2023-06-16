Испания передаст Украине полевой госпиталь и партию бронетехники

Испания объявила о планах передать Украине полевой госпиталь, а также 20 бронетранспортеров и четыре танка Leopard 2A4.

Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес, сообщает "Европейская правда".

Роблес отметила, что партия бронетранспортеров прибудет в Польшу 19 июня и будет добавлена к 40 уже доставленным.

Кроме того, по ее словам, Украина получит от Испании четыре танка Leopard 2A4, которые находились на ремонте.

Министр также объявила о передаче полевого госпиталя Role 2 plus с неотложной хирургией и основными стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими услугами, которые размещаются в 12 контейнерах.

Перед его передачей для украинских военных проведут обучение в Испании.

"Наше обязательство поддерживать Украину в ее стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру будет оставаться непоколебимым до тех пор, пока это будет необходимо", – подчеркнула Роблес.

Накануне также сообщалось, что Германия передала Украине два танка для разминирования Wisent 1 из четырех запланированных.