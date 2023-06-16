В Rheinmetall сообщили о миллиардной сделке с правительством Германии на поставку снарядов
Немецкий концерн Rheinmetall в течение ближайших недель рассчитывает заключить соглашение с правительством Германии на поставку боеприпасов на миллиарды евро.
Об этом в интервью Reuters рассказал генеральный директор концерна Армин Паппергер, сообщает "Европейская правда".
"Германия собирается подписать с нами большой рамочный контракт", – сказал он.
Паппергер сказал, что сумма сделки составит несколько миллиардов евро, и он надеется, что компания сможет объявить об этом в течение следующих шести недель.
Паппергер ожидает получения оборонных заказов в ближайший год на сумму, исчисляемую "двузначным числом миллиардов евро".
"Это, безусловно, будет наш лучший год с точки зрения получения заказов", – отметил он, добавив, что ожидает целый ряд сделок по транспортным средствам, боеприпасам, электронике и радиолокационным системам.
Паппергер также добавил, что уже в июле концерн отправит Украине первые 35-мм снаряды для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Снаряды были изготовлены на новой производственной линии, которая была установлена после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт 35-мм снарядов для Gepard Украине.
В 2024 году обещает Rheinmetall увеличить производство снарядов до 600 тысяч с нынешних 450 тысяч.
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