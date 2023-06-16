У Rheinmetall повідомили про мільярдну угоду з урядом Німеччини на постачання снарядів

Німецький концерн Rheinmetall протягом найближчих тижнів розраховує укласти угоду з урядом Німеччини на постачання боєприпасів на мільярди євро.

Про це в інтерв’ю Reuters розповів генеральний директор концерну Армін Паппергер, повідомляє "Європейська правда".

"Німеччина збирається підписати з нами великий рамковий контракт", – сказав він.

Паппергер сказав, що сума угоди становитиме кілька мільярдів євро, і він сподівається, що компанія зможе оголосити про це протягом наступних шести тижнів.

Паппергер очікує отримання оборонних замовлень у найближчий рік на суму, яка обчислюється "двозначним числом мільярдів євро".

"Це, безумовно, буде наш найкращий рік з точки зору отримання замовлень", – зазначив він, додавши, що очікує цілу низку угод щодо транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем.

Паппергер також додав, що вже у липні концерн відправить Україні перші 35-мм снаряди для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Снаряди були виготовлені на новій виробничій лінії, яка була встановлена після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35-мм снарядів для Gepard Україні.

У 2024 році обіцяє Rheinmetall збільшити виробництво снарядів до 600 тисяч з нинішніх 450 тисяч.

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