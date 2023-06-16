Министры обороны стран Североатлантического альянса по итогам встречи в Брюсселе пока не смогли согласовать первые со времен завершения холодной войны региональные оборонные планы.

Об этом двое собеседников сказали агентству Reuters в пятницу, пишет "Европейская правда".

По словам одного из собеседников Reuters, министры Альянса ожидают, что согласование оборонных планов станет "частью ряда результатов, которые будут достигнуты на Вильнюсском саммите в июле".

Другой источник пояснил, что решение заблокировала Турция из-за географических формулировок, в том числе и по Кипру, и выразил надежду на достижение решения до саммита НАТО в Вильнюсе в середине июля.

Еще в мае стало известно, что НАТО разрабатывает новую архитектуру безопасности на основе новой геополитической реальности из-за полномасштабного вторжения России в Украину, что является "крупнейшей реконфигурацией со времен холодной войны".

Стратегия уже содержит около 4000 страниц, в которых изложены реформы ряда военных процедур. Она больше не предусматривает больших военных группировок, будет преобладать развертывание меньших батальонов, и одновременно анализирует и обновляет различные угрозы Кремля – военные, кибернетические, гибридные атаки, и ответы Альянса на эти сценарии.

В рамках стратегии НАТО разрабатывает обновленные и географически привязанные оборонительные планы, которые определяют, как Альянс может действовать против нападений на свою территорию и как будет противодействовать двум основным угрозам: России и террористическим группировкам.

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