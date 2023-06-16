НАТО не погодив перші оборонні плани з часів холодної війни через Туреччину – ЗМІ

Міністри оборони країн Північноатлантичного альянсу за підсумками зустрічі у Брюсселі поки не змогли погодити перші з часів завершення холодної війни регіональні оборонні плани.

Про це двоє співрозмовників сказали агенції Reuters у п’ятницю, пише "Європейська правда".

За словами одного зі співрозмовників Reuters, міністри Альянсу очікують, що погодження оборонних планів стане "частиною низки результатів, які будуть досягнуті на Вільнюському саміті в липні".

Інше джерело пояснило, що рішення заблокувала Туреччина через географічні формулювання, зокрема й стосовно Кіпру, й висловило сподівання на досягнення рішення до саміту НАТО у Вільнюсі в середині липня.

Ще у травні стало відомо, що НАТО розробляє нову архітектуру безпеки на основі нової геополітичної реальності через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що є "найбільшою реконфігурацією з часів холодної війни".

Стратегія вже містить близько 4000 сторінок, в яких викладені реформи низки військових процедур. Вона більше не передбачає великих військових угруповань, переважатиме розгортання менших батальйонів, та водночас аналізує й оновлює різні загрози Кремля – військові, кібернетичні, гібридні атаки, і відповіді Альянсу на ці сценарії.

У межах стратегії НАТО розробляє оновлені й географічно прив'язані оборонні плани, які визначають, як Альянс може діяти проти нападів на свою територію і як буде протидіяти двом основним загрозам: Росії і терористичним угрупованням.

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