США направляют дополнительные $205 млн на гуманитарную помощь для украинцев

Соединенные Штаты в пятницу объявили о предоставлении дополнительных 205 миллионов долларов для гуманитарной помощи для украинцев, пострадавших от последствий полномасштабного вторжения России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Государственного департамента США.

Гуманитарная помощь США будет направлена на продовольствие, безопасную питьевую воду, услуги защиты, образование, средства к существованию, правовую помощь, доступное жилье, здравоохранение и другие услуги и товары через международные и неправительственные организации.

"Эти средства также помогают жертвам конфликта поддерживать связь с членами семьи, которые были разлучены, и способствуют воссоединению семей, когда это возможно", – добавляют в Госдепе.

С учетом нового пакета помощи общий объем финансирования гумпомощи для Украины со стороны США в 2023 финансовом году (заканчивается 30 сентября) составляет более 605 миллионов долларов, а с февраля 2022-го – более 2,1 миллиарда долларов.

"Мы продолжаем призывать к немедленному прекращению российской агрессивной войны и к России способствовать беспрепятственному доступу к поставщикам гуманитарной помощи в Украине и безопасному проезду для тех, кто стремится переехать в более безопасные районы", – добавили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило о помощи, которую предоставило жителям Херсонской области, пострадавшей от подтоплений в результате подрыва Россией дамбы Каховской гидроэлектростанции.