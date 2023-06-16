НАТО открыл центр безопасности морской инфраструктуры

Североатлантический Альянс в пятницу открыл новый центр по защите подводных трубопроводов и кабелей на фоне опасений, что Россия может шпионить за критической подводной инфраструктурой западных стран.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Новый центр и члены Альянса сосредоточатся на зонах повышенного риска – например трубопроводах на мелководье, к которым могут легко добраться водолазы-диверсанты, а также противодействия шпионской деятельности в отношении них.

Генерал-лейтенант НАТО Ганс-Вернер Вирманн рассказал журналистам, что российские суда "активно отслеживают нашу критически важную подводную инфраструктуру".

"Существует повышенное беспокойство, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь Запада", – подчеркнул он.

По словам Вирманна, для поддержки работы нового центра члены Альянса решили организовать сеть критически важной подводной инфраструктуры, которая объединит НАТО, членов Альянса и представителей частного сектора.

"Это поможет улучшить обмен информацией о новых рисках и угрозах", – добавил генерал-лейтенант.

О подводной безопасности европейские государства активно заговорили после диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Расследование групп специалистов из Швеции, Дании и Германии, которые пытаются установить, кто стоит за взрывами в Балтийском море, все еще продолжается.

Напомним, ранее разведка Североатлантического Альянса указала на повышенный риск того, что Россия может повредить подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины.