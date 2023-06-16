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НАТО открыл центр безопасности морской инфраструктуры

Пятница, 16 июня 2023, 22:41

Североатлантический Альянс в пятницу открыл новый центр по защите подводных трубопроводов и кабелей на фоне опасений, что Россия может шпионить за критической подводной инфраструктурой западных стран.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Новый центр и члены Альянса сосредоточатся на зонах повышенного риска – например трубопроводах на мелководье, к которым могут легко добраться водолазы-диверсанты, а также противодействия шпионской деятельности в отношении них.

Генерал-лейтенант НАТО Ганс-Вернер Вирманн рассказал журналистам, что российские суда "активно отслеживают нашу критически важную подводную инфраструктуру".

"Существует повышенное беспокойство, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь Запада", – подчеркнул он.

НАТО создаст морской центр по безопасности критической подводной инфраструктуры

По словам Вирманна, для поддержки работы нового центра члены Альянса решили организовать сеть критически важной подводной инфраструктуры, которая объединит НАТО, членов Альянса и представителей частного сектора.

"Это поможет улучшить обмен информацией о новых рисках и угрозах", – добавил генерал-лейтенант.

О подводной безопасности европейские государства активно заговорили после диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Расследование групп специалистов из Швеции, Дании и Германии, которые пытаются установить, кто стоит за взрывами в Балтийском море, все еще продолжается.

Напомним, ранее разведка Североатлантического Альянса указала на повышенный риск того, что Россия может повредить подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины.

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