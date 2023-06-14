НАТО создаст морской центр по безопасности критической подводной инфраструктуры

Министры обороны стран НАТО согласуют создание нового Морского центра Альянса по безопасности критической подводной инфраструктуры.

Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров обороны Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

"Я также ожидаю, что министры согласятся создать новый Морской центр НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры в рамках нашего Морского командования в Соединенном Королевстве", – сообщил Столтенберг.

Он добавил, что центр улучшит осведомленность Альянса о ситуации и усилит морское присутствие для сдерживания и обороны.

О подводной безопасности европейские государства активно заговорили после диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Расследование групп специалистов из Швеции, Дании и Германии, которые пытаются установить, кто стоит за взрывами в Балтийском море, все еще продолжается.

Напомним, ранее разведка Североатлантического альянса указала на повышенный риск того, что Россия может повредить подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины.