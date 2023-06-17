В Баварии в прекрасном состоянии нашли меч бронзового века

В Баварии обнаружили захоронение, датированное ориентировочно серединой бронзового века, и в нем – меч, сохранившийся в почти идеальном состоянии.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Земельный офис Баварии по сохранению исторического наследия (BLfD) сообщил, что меч, который датируют примерно концом 14-го века до нашей эры, обнаружили во время раскопок в районе города Нёрдлинген, что между Нюрнбергом и Штутгартом.

Photograph: Archäologie-Büro Dr Woidich

В захоронении три человека – мужчина, женщина и мальчик. Рядом с ними обнаружили ряд объектов, характерных для бронзового века, среди которых и меч с изысканной восьмигранной рукояткой.

"Меч и захоронение еще требуют дополнительных исследований, чтобы археологи могли сделать о них более точные оценки. Но уже можно сказать, что меч сохранился исключительно хорошо. Такие находки – большая редкость", – комментирует руководитель офиса, профессор Матиас Пфайль.

Весной норвежские археологи сообщили, что нашли вероятно древнейший из известных кораблей эпохи викингов, а все находки в зоне раскопок существенно дополняют знания об истории этой эпохи.