У Баварії в чудовому стані знайшли меч бронзової доби

У Баварії виявили поховання, датоване орієнтовно серединою бронзової доби, і в ньому – меч, що зберігся в майже ідеальному стані.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Земельний офіс Баварії зі збереження історичної спадщини (BLfD) повідомив, що меч, який датують приблизно кінцем 14-го сторіччя до нашої ери, виявили під час розкопок в районі міста Ньордлінген, що між Нюрнбергом і Штутгартом.

Photograph: Archäologie-Büro Dr Woidich

У похованні були троє людей – чоловік, жінка і дитина. Поруч з ними виявили низку об’єктів, характерних для бронзової доби, серед яких і меч з вишуканим восьмигранним руків’ям.

"Меч і поховання ще потребують додаткових досліджень, щоби археологи могли зробити про них більш точні оцінки. Але вже можна сказати, що меч зберігся винятково добре. Такі знахідки – велика рідкість", – коментує керівник офісу, професор Матіас Пфайль.

Навесні норвезькі археологи повідомили, що знайшли ймовірно найдавніший з відомих кораблів епохи вікінгів, а усі знахідки в зоні розкопок суттєво доповнюють знання про історію цієї доби.