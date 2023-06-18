Украина должна сама определять приемлемые условия для справедливого завершения войны - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег от спешки в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Welt, пишет "Европейская правда".

По словам Столтенберга, только Украина должна определять приемлемые для себя условия для завершения войны.

Он также отметил, что мирное соглашение не может быть продиктовано российской стороной.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но для того, чтобы мир был длительным, он должен быть справедливым. Мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией. Только Украина сама может определить условия, которые являются приемлемыми", – отметил Столтенберг.

Столтенберг отметил, что военные успехи усилят позицию Украины на переговорах: "Чем больше оккупированных территорий Украина сможет освободить, тем лучшие карты она будет иметь за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира".

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что требования немедленного прекращения боевых действий в Украине сейчас не являются целесообразными, поскольку это будет означать успех России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отверг призывы к прекращению огня или уступки украинскими землями в любой формуле "земля в обмен на мир" – перспективы, которые, по его словам, будут представлять "потемкинский мир".