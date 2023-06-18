Україна має сама визначати прийнятні умови для справедливого завершення війни – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг від поспіху в мирних переговорах між Україною і Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt, пише "Європейська правда".

За словами Столтенберга, лише Україна має визначати прийнятні для себе умови для завершення війни.

Він також наголосив, що мирна угода не може бути продиктована російською стороною.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але для того, щоб мир був тривалим, він повинен бути справедливим. Мир не може означати заморожування конфлікту і прийняття угоди, продиктованої Росією. Тільки Україна сама може визначити умови, які є прийнятними", – зауважив Столтенберг.

Раніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що вимоги негайного припинення бойових дій в Україні наразі недоцільні, оскільки це означатиме успіх Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також відкинув заклики до припинення вогню або поступки українськими землями у будь-якій формулі "земля в обмін на мир" – перспективи, які, за його словами, представлятимуть "потьомкінський мир".