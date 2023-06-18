В Лондоне прошла масштабная акция за декриминализацию абортов

В британской столице Лондоне накануне прошла масштабная акция протеста, участники которой требовали декриминализировать аборты в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Акция протеста собрала тысячи участников. В частности, они призвали освободить из-под стражи 44-летнюю Карлу Фостер, осужденную за совершение аборта.

Фостер приняла препараты для медикаментозного аборта на 32-34-й неделе беременности, в то время как британский закон об абортах от 1861 года (с внесенными в него в 1967 и 1991 годах поправками) разрешает аборт только до 24-й недели.

Sky News

Sky News

Sky News

Женщину признали виновной в "преступлении против личности" и осудили на 28 месяцев.

Протестующие прошли маршем от Королевского суда до правительственной улицы Уайтхолл.

"Это сложная тема для многих людей, но я считаю, что мы, женщины, должны иметь возможность сами решать, иметь ли нам ребенка. Каждый ребенок заслуживает того, чтобы быть желанным", – сказала одна из участниц акции.

В Англии, Шотландии и Уэльсе, согласно действующему закону, существует очень ограниченное количество оснований, которые позволяют сделать аборт после 24 недели беременности, например, если жизнь матери находится под угрозой или если есть риск, что ребенок родится с тяжелой инвалидностью.

В Северной Ирландии аборты были декриминализированы в 2019 году.

Ранее в Польше прошли акции протеста в рамках "Общепольской женской забастовки", связанные со смертью 33-летней беременной женщины, которой врачи отказали в прерывании беременности.