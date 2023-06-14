В 40 городах Польши пройдут протесты после смерти беременной, которой отказали в аборте

В более чем 40 польских городах состоятся акции протеста в рамках "Общепольской женской забастовки", связанные со смертью 33-летней беременной женщины, которой врачи отказали в прерывании беременности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Согласно информации, предоставленной организаторами, демонстрации пройдут как в крупных городах, таких как Варшава, Краков, Вроцлав и Познань, так и в меньших: Кросно, Слупск, Ломжа. Всего в списке более 40 локаций. Большинство протестов начинаются в 18:00.

Организаторы подчеркивают, что решение о проведении акции протеста было принято из-за ситуации, сложившейся в некоторых роддомах. Поводом стала смерть 33-летней Дороты в больнице в Новом Тарге.

"Дорота из Нового Тарга умерла потому, что польский антиабортный закон убивает и превращает врачей в политических прислужников, а не в экспертов в области здравоохранения. Она умерла из-за того, что врачи не выполняют своих обязанностей", – говорится в заявлении организаторов.

В специализированной больнице им. Иоанна Павла II в Новом Тарге 24 мая от септического шока умерла 33-летняя Дорота из Бохни, которая была на пятом месяце беременности. Медицинские записи свидетельствуют, что несколькими часами ранее, в 5.20 утра, ультразвуковое исследование показало некроз плода. В ночь с 20 на 21 мая у нее начали отходить околоплодные воды.

В понедельник в Официальном вестнике министра здравоохранения было опубликовано распоряжение о назначении группы по разработке руководства для учреждений здравоохранения по процедурам, связанным с прерыванием беременности. О назначении этого органа объявил глава Министерства здравоохранения Адам Недзельский во время пресс-конференции в понедельник. Министр отметил, что каждая женщина в Польше имеет право прервать беременность в случае угрозы здоровью или жизни.

В состав группы, созданной министром здравоохранения для доработки инструкций по прерыванию беременности, входят семь женщин из 13 экспертов. Кроме специалистов по перинатологии, неонатологии и гинекологии, в нее входят психологи и психиатры.

Расследованием смерти 33-летней Дороты в больнице в Новом Тарге будет заниматься Воеводская прокуратура в Катовице. Решение о передаче расследования в Катовице приняла Национальная прокуратура.

Польша, преимущественно католическая страна, запрещает аборты почти во всех случаях, за исключением лишь тех, когда жизнь или здоровье женщины находятся под угрозой, или если беременность является результатом изнасилования или инцеста.

Напомним, в октябре 2020 года Конституционный суд Польши объявил, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. Это решение вызвало массовые протесты в стране, которые возобновились после нескольких случаев смерти беременных женщин.

В то же время сторонники запрета абортов пытались продвигать еще более жесткое законодательство, предлагая приравнять аборт к убийству и наказывать многолетним заключением и женщин, и медиков.

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