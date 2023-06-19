Зеленский поговорил с премьером Британии о гарантиях безопасности для Украины и усилении санкций против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Об этом Зеленский написал у себя в Twitter, сообщает "Европейская правда".
По словам украинского президента, в ходе разговора обсуждали оборонные потребности Украины, дальнейшее сотрудничество между странами "для расширения возможностей на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию".
Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії @RishiSunak.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 19, 2023
Обговорили оборонні потреби 🇺🇦 та нашу подальшу співпрацю задля розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.
Скоординували з @RishiSunak позиції напередодні…
Зеленский и Сунак также скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, а также обсудили шаги по реализации "формулы мира" и подготовки гарантий безопасности для Украины.
"Подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на РФ, в том числе и из-за наращивания российского производства ракет из западных компонентов", – добавил Зеленский.
Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе, критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".
Кроме того, от саммита Украина ожидает предоставления гарантий безопасности на период до членства в Альянсе, а не как альтернативу вступления.